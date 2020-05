Koronawirus w Polsce. Testy pomogą wykryć osoby, które przeszły COVID-19 bezobjawowo

Badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzili udane próby testów, których celem będzie wykrywanie, czy dana osoba miała styczność z koronawirusem SARS-CoV-2. Do przełomu jeszcze daleko, ale pierwsze wyniki są bardzo obiecujące.

Naukowcy z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) opracowali i wytworzyli komponenty do pierwszego testu pozwalającego wykryć przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Sam test został stworzony przez prof. Floriana Krammera z Icahn School of Medicine at Moun Sinai w Nowym Jorku i jego grupę badawczą.

Co wnoszą polskie badania? W rozmowie z PAP prof. UAM dr. hab. inż. Jakub Rybka przekazał, że wraz z zespołem sprawdził działanie testu na próbkach surowicy pobranej od osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Test wykrył pożądane przeciwciała, co oznacza jego skuteczność.

Badacz podkreśla, że opracowany przez nich test jest wyjątkowy pod tym względem, że wykrywa przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2. Zwraca uwagę, że jest to ważny szczegół ich badań:

- To jest istotne, bo jest częsty zarzut, że są inne testy, ale my szukamy konkretnie przeciwciał neutralizujących koronawirusa – zaznaczył naukowiec. PAP wyjaśnia, że "test oparty jest o dwa białka wirusowe, które wiążą się specyficznie do odpowiednich przeciwciał".

- Istnieją doniesienia mówiące, że ludzie przechodzą koronawirusa bezobjawowo, albo nie zauważają tych objawów. Ten test ma wykryć przebycie takiego zakażenia - dodaje prof. Rybka. Dużym plusem rozwiązania opracowywanego na UAM jest to, że dziennie testowi może zostać poddane nawet kilkaset próbek krwi, a wyniki będą znane w ciągu jednego dnia.

Jest to szansa na powstanie skutecznego narzędzia w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, jednak do upowszechnienia testu wymagane jest kilka milionów złotych dofinansowania do badań. Wniosek o nie został już złożony m.in. do Narodowego Centrum Nauki oraz Agencji Badań Medycznych.