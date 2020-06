Koronawirus w Polsce. Od 19 czerwca częściowe otwarcie stadionów piłkarskich

Koronawirus w Polsce nie ustępuje, a Ministerstwo Zdrowia każdego dnia informuje o nowych przypadkach choroby COVID-19 na terenie naszego kraju. Choć wirus SARS-CoV-2 wciąż stanowi realne zagrożenie, to zachowanie przez ludzi odpowiednich zasad ostrożności pozwala na częściowe luzowanie nakazów wprowadzonych przez rząd.

Polacy od dłuższego czasu mogą przebywać na świeżym powietrzu, korzystając z uroków lasów i parków. Od niedawna mogą pójść również m.in. do restauracji, muzeum, fryzjera czy kosmetyczki. Powoli otwierają się także kina i siłownie. Od 30 maja obowiązują także nowe zasady korzystania z maseczek ochronnych .

Luzowanie obostrzeń to także dobra informacja dla fanów sportu. W miniony weekend wznowiono rozgrywki krajowej PKO Ekstraklasy. Kolejnym krokiem powrotu do sportowej normalności będzie częściowe otwarcie stadionów dla kibiców. Będzie to możliwe od 19 czerwca.