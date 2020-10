Koronawirus utrzymuje się w pomieszczeniach mimo częstego wietrzenia. Nowe badania

W pomieszczeniach, w których przebywa osoba chora na COVID-19, cząsteczki wirusa utrzymują się nawet mimo częstego wietrzenia - informują naukowcy z Hiszpanii. Eksperci przeprowadzili badanie w salach szpitalnych, w których stworzono warunki bliskie do tych, w jakich przebywają pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2 . Eksperyment zrealizował Instytut Badań Sanitarnych w Murcji (IMIB), w tamtejszym szpitalu Virgen de la Arrixaca.

Jeden z autorów badań, Esteban Orenes Pinero wyjaśnił, że doświadczenia zostały prowadzone w takich samych warunkach, w jakich przebywają osoby zakażone koronawirusem. Aby udowodnić, że ludzie przebywający w tej samej sali, co pacjenci chorzy na COVID-19, są bardzo narażeni na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 , w pomieszczeniach umieszczono niewielkich rozmiarów skrzynki, które absorbowały unoszące się w powietrzu cząsteczki.

Pinero wyjaśnił, że naukowcy co kilka minut wydzielali w formie aerozolu cząsteczki koronawirusa, aby symulować sytuację zbieżną ze szpitalną rzeczywistością. Jednocześnie co minutę do pomieszczenia wpuszczano świeże powietrze.