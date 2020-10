WHO była w błędzie? Naukowcy: zamknięcie granic pomogło ograniczyć pandemię koronawirusa

Naukowcy z Berlińskiego Centrum Nauk Społecznych WZB uważają, że początkowe podejście Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i władz Unii Europejskiej, według którego pandemii koronawirusa nie da się zmniejszyć ograniczeniem podróży, było niesłuszne.

- To przekonanie było fatalnym błędem. Restrykcjom odnośnie podróżowania należało nadać dużo większe znaczenie. Odnosi się to również do przyszłych fal pandemii COVID-19 oraz innych pandemii - twierdzi Ruud Koopmans, jeden z autorów opracowania opublikowanego na łamach "WZB Discussion Paper".