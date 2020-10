Koronawirus w pomieszczeniach. Gdzie najłatwiej się zarazić? Naukowcy odpowiadają

Eksperyment polegał na pokazaniu, w jaki sposób aerozole wydostające się z ludzkich ust roznoszą się po pomieszczeniu. - Coraz więcej osób wraca do biur czy restauracji, organizuje się więcej spotkań, które ze względu na spadającą temperaturę przenosi się do wnętrz. Moje badanie wskazuje obszary największego ryzyka w pomieszczeniach oraz zwraca uwagę na to, jak ważna jest w nich odpowiednia wentylacja - mówi prof. Suresh Dhaniyala.