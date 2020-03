Koronawirus to nie grypa. Specjaliści podkreślają kluczowe różnice

Ból gardła, gorączka, ogólne osłabienie - chociaż objawy mogą wydawać się podobne, to nowy koronawirus nie jest tym samym, co sezonowa grypa. Eksperci podkreślają znaczące różnice.

COVID-19, choroba wywołana przez koronawirusa, okazuje się śmiertelna w ok. 3,5 proc. potwierdzonych przypadków, a WHO ostrzega, że współczynnik ten może jeszcze wzrosnąć nawet do 7 proc.