Armia USA testuje ukraińskie drony. Ta broń to postrach Rosjan

Jak informuje ukraiński serwis United24, amerykańska armia w ramach projektu Artemis testuje drony bojowe produkcji ukraińskiej . Celem projektu jest rozwój dronów zdolnych do przeprowadzania skutecznych ataków na duże odległości. Szczegóły dotyczące ukraińskich firm zaangażowanych w te testy pozostają nieujawnione, jednak wiadomo, że współpracują one z amerykańskimi firmami Auterion i Swan, które są bezpośrednio zaangażowane w inicjatywę Artemis.

Kluczowe wymagania dla testowanych dronów obejmują wysoką odporność na systemy walki elektronicznej , opłacalność masowego wdrożenia oraz zasięg operacyjny wynoszący ok. 300 km . Według U.S. Defense Innovation Unit, spośród 165 propozycji różnych firm, a znaczna część przeszła testy terenowe.

Następna faza projektu Artemis skupi się na opracowaniu prototypów spełniających określone wymagania techniczne, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2025 r. Projekt zakłada integrację platform UAV, które będą łatwe do rozmieszczenia i zdolne do działania na dystansach od 50 km do ponad 300 km. Drony te będą mogły operować na niskich wysokościach, przenosić różnorodne ładunki, szybko się modernizować i działać w trudnych warunkach z zakłóceniami elektronicznymi.