Koronawirus kontra grypa. Tłumaczymy dlaczego nie można traktować ich tak samo

Na grypę umiera rocznie kilkaset tysięcy osób. To zdecydowanie więcej niż do tej pory na koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że nowe zagrożenie należy bagatelizować. Tłumaczymy, dlaczego.

Grypa, a koronawirus

- Śmiertelność grypy sezonowej to jedynie 0,1 proc., natomiast śmiertelność w przypadku Covid-19 to ponad 3 proc., a WHO szacuje nawet, że może dojść nawet do 7 proc. - mówi w rozmowie z WP Tech dr n. med. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - W Polsce na grypę choruje rocznie od 10 do 15 proc. populacji, czyli od 4 do 5 mln ludzi. Większość z nich leczy się sama, ale 15-17 tysięcy trafia do szpitala i mniej więcej tyle nasza służba zdrowia jest w stanie przyjąć. Proszę sobie teraz wyobrazić, gdyby zamiast grypy te 4 mln Polaków zachorowałoby na Covid-19 i do szpitala miałyby trafić tylko najcięższe przypadki (w przypadku koronawirusa to 17 proc. - red). Trzeba by znaleźć miejsce dla 680 tysięcy chorych, co byłoby niemożliwe. Służba zdrowia by stanęła, ludzie przestaliby chodzić do pracy, gospodarka by się zatrzymała. Dlatego jak najbardziej należy się przejmować koronawirusem, ale nie wpadać w panikę.