Szczepionka na koronawirusa. Kiedy możemy się jej spodziewać?

Trwają intensywne prace nad szczepionką zwalczającą koronawirusa SARS-Cov-2, który odpowiada za chorobę COVID-19. W rozmowie z WP Tech dr Radosław Bednarek z Zakładu Cytobiologii i Proteomiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówi o przełomie w prowadzonych badaniach.

Bednarek odnosi się do artykułu opublikowanego niedawno na łamach czasopisma " Science ". Zaprezentowano w nim trójwymiarową strukturę jednego z białek otoczki koronawirusa, którą uzyskano techniką mikroskopii krioelektronowej. Zapytaliśmy, dlaczego to tak istotne.

Walka z SARS-Cov-2

- Każde białko to antygen, dzięki któremu można wygenerować rozpoznające je przeciwciała. Ponadto znając strukturę białka, można stosunkowo łatwo je wyprodukować metodami inżynierii genetycznej np. w komórkach bakteryjnych. Takie białko wchodzi w skład szczepionki, którą podajemy człowiekowi, z kolei organizm człowieka wytwarza przeciwciała przeciwko temu obcemu białku.

Koronawirus SARS-Cov-2 posiada otoczkę białkową pokrytą licznymi wypustkami, ale to nie białko wpływa na możliwość zarażenia się bądź nie.

- Oczywiście samo białko wirusa nie powoduje choroby, to tylko opakowanie dla materiału genetycznego wirusa, ale organizm człowieka wyposażony w przeciwciała przeciw temu wirusowi od razu zareaguje, jak naprawdę zostanie zarażony i zniszczy wirusa. W ten sposób działa każda szczepionka.

Szczepienia porównuje się do treningu układu odpornościowego. W rozmowie z WP Tech Bednarek powiedział, że przypomina to szkolenie wojska na sucho, naukę rozpoznawania wroga. Podanie zmodyfikowanych bakterii lub wirusów "uczy" układ immunologiczny, jak się zachować w momencie prawdziwego ataku na organizm. Szczepionka przyczynia się również do wytworzenia przeciwciał.