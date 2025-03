Dodatkowe myśliwce dla Ukrainy. Padły ważne deklaracje

Emmanuel Macron "nie wykluczył" możliwości przekazania dodatkowych myśliwców Mirage-2000 do Kijowa, w tym maszyn pochodzących "z krajów trzecich, które z nich korzystają". Według UNN Francja pracuje również nad przyspieszeniem dostaw pocisków i dronów, które Ukraina określiła jako priorytetowy sprzęt wojskowy, który potrzebny do obrony przed rosyjską agresją.

Prezydent Francji podkreślił, że Rosja nie wykazuje szczerej chęci zawarcia pokoju i ignoruje propozycje zawieszenia broni. Wezwał też do wspólnego nacisku ze strony sojuszników Ukrainy i USA na Rosję, aby osiągnąć zawieszenie broni. Macron dąży również do przekonania krajów Unii Europejskiej do zakupu broni od europejskich producentów, oferując alternatywy dla amerykańskich systemów Patriot i F-35. Rezygnację z tych ostatnich rozważa obecnie Kanada, a także Portugalia.