Po raz pierwszy w Polsce na świat przyszły żółwie matamata. Są niezwykle rzadkie

Żółw matamata to gad o niezwykle interesującym i unikalnym wyglądzie, który prowadzi skryty tryb życia. Naukowcy wciąż niewiele wiedzą o tym gatunku.

"Narodziny żółwi matamata to ogromna radość i zadowolenie dla naszego zespołu opiekunów zwierząt. To także dowód na skuteczność naszej hodowli, która ma na celu wspieranie ochrony dzikich gatunków w ich naturalnym środowisku. Każdy mały krok w kierunku ochrony tych unikalnych stworzeń jest bardzo ważny" – przekazał Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju w Orientarium ZOO w Łodzi.

Żółwie matamata są zagrożone wyginięciem głównie z powodu niszczenia ich naturalnego środowiska oraz nielegalnego handlu. Dlatego każda udana hodowla tego gatunku jest znaczącym wkładem w ochronę bioróżnorodności. Jak informuje łódzkie zoo, zwierzęta są już gotowe, aby poznać odwiedzających - zostały przeniesione z zaplecza do części ekspozycyjnej.

Barbara Zielińska, opiekunka żółwi, zaznaczyła, że rozmnożenie żółwi matamata w sztucznych warunkach jest rzadkością . Łódzkie zoo jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, które to osiągnęło. "Rozmnożenie tego gatunku w niewoli zdarza się bardzo rzadko. Aby odnieść sukces musieliśmy pokonać wiele problemów. Stworzenie odpowiednich warunków sprawiło, że nasza para żółwi zainteresowała się sobą. Samica zaczęła wychodzić na ląd i prawidłowo składać jaja. Ostatnim najtrudniejszym etapem jest inkubacja jaj (niestety w warunkach sztucznych często dochodzi do zamierania zarodków)" - opisuje opiekunka.

Matamata to typowo wodny gatunek żółwia, który opuszcza wodę tylko po to żeby złożyć jaja. Ten gatunek prowadzi osiadły tryb życia, często przemieszczając się po dnie zbiorników wodnych, zamiast pływać. Nawet poluje będąc zanurzonym - na zdobycz czatuje nieruchomo na dnie pod wodą, czekając, aż ryba zbliży się na odpowiednią odległość, i wtedy jednym gwałtownym ruchem otwiera szeroki pysk, a wytworzony prąd wsysa rybę do środka. Te żółwie jedzą głównie małe ryby oraz inne organizmy wodne: żaby, kijanki, owady wodne i ich larwy.