Koronawirus. Sprawdzamy, czy wiece wyborcze są bezpieczne

Zmarnowana kwarantanna

Po blisko 3 miesiącach narzuconej sobie kwarantanny i siedzenia w domu dziś Polacy wychodzą na ulice: do sklepów, do kawiarni, do parku, na plażę i na wiece wyborcze. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego nic się jednak nie zmieniło. Współczynnik reprodukcyjny wirusa nie spadł do bezpiecznego poziomu, nie ma skutecznej metody leczenia ani szczepionki.