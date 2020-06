Koronawirus w Polsce nie spowalnia. Ministerstwo Zdrowia potwierdza prawie 300 nowych przypadków

26 czerwca Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejne 285 zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju oraz poinformowało o śmierci kolejnych 17 osób na skutek COVID-19. To daje łącznie 33 395 ofiar koronawirusa w Polsce, z czego 1429 śmiertelnych.

To właśnie one przede wszystkim powinny zadbać o bezpieczeństwo i przestrzegać wszystkich zaleceń rządu dotyczących zachowania w trakcie epidemii. Jednak odpowiedzialność leży również na ich bliskich, dlatego zaleca się unikania dużych skupisk ludzi rozsądne podejście do przepisów bezpieczeństwa.