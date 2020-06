Testy na koronawirusa przez smartfona? Naukowcy sądzą, że to możliwe

Wykrywanie zakażenia koronawirusem z pomocą smartfona wydaje się niemożliwe. Jednak naukowcy są zdania, że jest inaczej, chociaż opracowanie odpowiedniej technologii może zająć za dużo czasu, by przydała się ona jeszcze w czasie obecnej pandemii.

Trwają prace nad możliwością wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 z pomocą smartfona. Takie testy mógłby wykonać każdy, bez konieczności wychodzenia z domu. Chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, to podobna technologia jest wykorzystywana do wykrywania HIV, malarii czy gruźlicy.

W tym celu wykorzystywane są specjalne przystawki reagujące np. na określoną bakterię czy wirusa. Aby przetestować wymaz z nosogardzieli czy próbkę krwi, nakłada się ją na wspomnianą przystawkę i obserwuje reakcję. Wynik wyświetlany jest na smartfonie i przesyłany do służb medycznych.

The Next Web dotarł do badań, w których specjaliści tłumaczą, że wykrywanie koronawirusa z pomocą smartfona mogłoby być jeszcze prostsze, ponieważ wystarczy dostosować już istniejącą technologię do wykrywania białek specyficznych dla SARS-CoV-2.

Mimo że zdaje się to dość proste, to specjaliści, na których powołuje się The Next Web, zaznaczają, że opracowanie odpowiedniej technologii i tak może zająć kilka lat. Co więcej, tego typu technologie powstają zwykle tylko dla udowodnienia, że działają - rzadko trafiają do masowego odbiorcy.

Zobacz też: Koronawirus. Jak się przed nim uchronić? Nie wystarczy mycie rąk

Samo testowanie technologii również potrafi zająć wiele lat. Przykładem jest mChip, zaprojektowany do wykrycia HIV i kiły, który powstał w 2015 roku, a dopiero w tym roku trafił w drugą fazę testów i jest testowany w "warunkach domowych". Przed twórcami jest jeszcze trzecia faza.

Mimo że powstrzymanie pandemii COVID-19 jest obecnie dla naukowców priorytetem, to raczej nie możemy spodziewać się, by testy wykrywania wirusa z pomocą smartfona weszły w życie jeszcze w czasie tej fali zakażeń. Jednak prowadzone badania mogą posłużyć za punkt wyjścia, mający na celu powstrzymanie lub ograniczenie kolejnych epidemii wywołanych koronawirusami.