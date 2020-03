Koronawirus przenosi się przez powietrze? WHO zabiera stanowisko

Czy koronawirusem możemy zarazić się drogą aerozolową? Naukowcy po przeprowadzonych badaniach nie stwierdzili tego jednoznacznie, ale nie wykluczyli takiej możliwości. Teraz głos na temat eksperymentu zabrała WHO. "Nie ma na to dowodów" - czytamy w raporcie.

Amerykańscy naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) opublikowali w tym miesiącu raport, z którego wynika, iż Koronawirus może przetrwać w powietrzu do trzech godzin. Z badań przeprowadzonych w laboratorium w Hamilton w stanie Montana dowiedzieliśmy się również, że SARS-CoV-2 może przeżyć na powierzchniach wykonanych z miedzi do czterech godzin, a na tekturze nawet całą dobę. Najdłużej wirus utrzymywał się na plastiku oraz stali nierdzewnej (od 2 do 3 dni).

Autorzy badania zastrzegali, że eksperyment nie oznacza, iż ktokolwiek zaraził się koronawirusem wdychając go z powietrza lub dotykając jakiegoś przedmiotu. - Nie stwierdzamy, że koronawirus przenosi się drogą aerozolową, ale jedynie uważamy, że teoretycznie jest to możliwe, ponieważ w odpowiednich warunkach wirus jest w stanie przetrwać przez długi czas - mówiła kierująca badaniami Neeltje van Doremalen z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID).

Teraz do eksperymentu postanowiła odnieść się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W swoim raporcie podkreślili, że odkrycia naukowców nie przynoszą nowych dowodów na to, iż wirus może przenosić się w powietrzu.

WHO: brak dowodów

Ten eksperyment nie oddaje sytuacji w prawdziwym świecie - wyjaśnia w raporcie WHO. Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, że w badaniach użyto specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego o dużej mocy, który nie odzwierciedlił normalnego kaszlu czy kichania oraz procedur wytwarzania aerozolu w warunkach klinicznych.

W swoim raporcie opublikowanym 26 marca WHO zaznacza, że badania nie przyniosły żadnych nowych dowodów w sprawie, ponieważ już wcześniej było wiadomo, że cząsteczki zawierające koronawirusa mogą rozprzestrzeniać się podczas procedur medycznych, generujących aerozole.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus?

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina, że do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może dojść drogą kropelkową podczas bliskiego kontaktu z drugą osobą (np. kiedy kaszle). Ponadto wirus może osiąść na powierzchniach, ponieważ jego cząsteczki mogą być zbyt ciężkie, aby unieść się w powietrzu. Do zarażenia może dojść poprzez bezpośredni kontakt ze skażonymi materiałami, a następnie dotknięcie dłonią ust, oczu lub nosa.

Według WHO nie ma dowodów na to, aby do zarażenia koronawirusem mogło dojść drogą aerozolową - czyli taką, w której dojdzie do infekcji poprzez wdychanie powietrza w pomieszczeniu, gdzie kilkanaście minut wcześniej przebywała osoba chora na COVID-19 (np. winda).

