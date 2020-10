Koronawirus. Naukowcy wyjaśniają, jak dawne infekcje wpływają na przebieg COVID-19

Koronawirusy to grupa patogenów, która znana jest w medycynie od lat. Chociaż są wśród nich tak groźne, jak te odpowiedzialne za SARS czy COVID-19, to większość z nich wywołuje niegroźne infekcje przypominające przeziębienie. Najnowsze badania opublikowane w Journal of Clinical Investigation wskazują, że osoby, które wcześniej były już zakażone jakimkolwiek koronawirusem, częściej łagodnie przechodzą COVID-19.