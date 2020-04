Koronawirus. Polskim szpitalom nadal brakuje prawie 2 mln masek i 150 tys. kombinezonów

Milion 750 tysięcy półmasek filtracyjnych z filtrem FFP2 i FFP3 oraz 142 tysiące kombinezonów ochronnych potrzebują polskie szpitale, a to tylko część zapotrzebowania. Tak wynika z platformy internetowej wsparciedlaszpitala.pl , na której szpitale mogą zgłaszać się z prośbą o niezbędne zaopatrzenia, a firmy i osoby prywatne mogą je przekazywać.

Środki, które są tak hucznie sprowadzane do Polski trafiają przede wszystkim do jednoimiennych szpitali zakaźnych, czyli tych, które są najbardziej obciążone. Koronawirus jednak nie wybiera i atakuje wszystkie placówki tak samo, a te mniejsze nie mogą liczyć na tak dużą pomoc. Dlatego korzystają z dobroci i zaangażowania zwykłych Polaków i polskich firm.

Wykaz potrzeb na stronie wpsarciedlaszpitala.pl budzi niepokój i pytania o poziom przygotowania szpitali i placówek służby zdrowia do walki z epidemią. Braki w zaopatrzeniu dotyczą prawie wszystkiego, od wymienionych półmasek filtracyjnych i kombinezonów ochronnych przez środki czystości i sprzęt do dezynsekcji po pościel. Szpitalom brakuje nawet wody i ręczników papierowych.

- W tym momencie mamy w systemie 254 szpitale – mówi Jakub Jasiczak, współtwórca platformy. – Zapotrzebowanie na sprzęt zgłosiły 166 szpitale, a kolejne 88 dopiero zrobi to w najbliższym czasie.

Największy samolot towarowy świata, An-225, który przyleciał do Warszawy w poniedziałek z Chin przywiózł 80 ton materiałów ochronnych dla lekarzy . W tym znalazło się ponad milion półmasek filtracyjnych FFP2, ponad 200 tysięcy kombinezonów ochronnych oraz ok. 250 tys. przyłbic.

Warto przypomnieć, że w Polsce prawie w ogóle nie ma zakładów produkcyjnych, które wytwarzają profesjonalny sprzęt ochronny dla szpitali, i jedyny ich źródłem jest import m.in. z Chin. Podczas przylotu do Polski samolotu An-225 premier Mateusz Morawiecki mówił wprawdzie o uruchomieniu produkcji 40 mln maseczek miesięcznie, są to jednak maski niemedyczne, czyli nienadające się do wykorzystania w szpitalach.