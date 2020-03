Koronawirus: w Polsce i na świecie kolejni zakażeni. WHO: groźba pandemii "stała się bardzo realna"

Ponad 114 tys. przypadków koronawirusa na całym świecie, a kolejni zakażeni są zdiagnozowani również w Polsce. WHO ostrzega, że groźba pandemii zdaje się coraz bardziej realna. Mapa koronawirusa pokazuje, jak epidemie rozprzestrzeniają się w poszczególnych regionach.

Koronawirus w Polsce

- Staramy się działać jak najbardziej prewencyjnie. Wiemy, że koronawirus rozprzestrzenia się szybko, a jego natura jest nieznana, dlatego musimy ograniczać wszystkie źródła dopływu do Polski – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Jednocześnie premier prosił, by osoby poddane kwarantannie przestrzegały zaleceń, a zdrowe osoby przestrzegały podstawowych zasad higieny .

Mapa koronawirusa

WHO: Pandemia to realne zagrożenie

Koronawirus rozprzestrzenił się już w ponad 100 regionach na całym świecie. Poza Chinami największe zagrożenie występuje we Włoszech, w Korei Południowej oraz Iranie. Tedros przyznał, że chociaż Chiny opanowują epidemię, to wirus rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie. Co więcej kilka dni temu WHO alarmowało, że rządy na całym świecie powinny "zmobilizować się" w walce z rozprzestrzenieniem się wirusa .

- W wielu krajach sytuacja pogorszy się, zanim poprawi się - powiedziała dr Maria Van Kerkhove, kierownik techniczny programu ratunkowego WHO. - Oczywiście, widzimy światło na końcu tunelu, ale to, jak szybko do niego dojdziemy, zależy od tego, co zrobią rządy. WHO przyznało również, że nie należy kategoryzować ofiar, mimo że statystycznie więcej przypadków śmiertelnych dotyka osób po 80 roku życia.