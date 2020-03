Koronawirus: Kiedy nastąpi koniec COVID-19?

Eksperci ostrzegają, że koronawirus może stać się sezonową chorobą układu oddechowego, która nie zniknie, dopóki lekarzom nie uda się stworzyć skutecznej szczepionki. Światowa Organizacja Zdrowia intensywnie współpracuje ze szpitalami na całym świecie i specjalistami od chorób zakaźnych, aby przyśpieszyć ten proces.

Najnowsze dane wskazują, że na koronawirusa zachorowało ponad 89 tys. osób, a 3048 zmarło. Najwięcej zarażonych, jak i ofiar śmiertelnych to przypadki z Chin. Wirus atakuje jednak również poza obszarem Państwa Środka. WHO poinformowało o nowych przypadkach zachorowań w Azerbejdżanie, Ekwadorze, Irlandii, Monako i Katarze.

Koronawirus: Kiedy nastąpi koniec epidemii?

Pojawia się coraz więcej pytań odnośnie tego, czy COVID-19 można zatrzymać. Zdania są podzielone. Jedna z teorii zakłada, że koronawirus dołączy do stałego repertuaru sezonowych chorób układu oddechowego.

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Prezydent Chin Xi Jinping i Donald Trump wyrazili optymizm w związku z nadchodzącą wiosenną pogodą, ponieważ wyższe temperatury mogą zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Tak dzieje się w przypadku grypy sezonowej. Adalja uważa, że jest to wysoce prawdopodobne. Może dojść do zmniejszenia transmisji choroby, ale ona nie zostanie całkowicie wyeliminowana.

Jeśli koronawirus zniknie wraz z nadejściem ciepłych dni i będzie przejawiał sezonowość tak jak grypa, może okazać się, że odpuści wiosną i latem, by powracać jesienią i zimą każdego roku.

Sezonowość chorób układu oddechowego

Wirusy atakujące układ oddechowy przejawiają dużą sezonowość, bo niższe temperatury ułatwiają utwardzanie ochronnej powłoki podobnej do żelu, która otacza ich cząsteczki znajdujące się w powietrzu. Im silniejsza powłoka, tym dłużej może przetrwać w powietrzu. Oznacza to, że wirus ma więcej czasu, aby dotrzeć od jednej do drugiej osoby.