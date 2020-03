Koronawirus niszczy nie tylko płuca. Naukowcy opublikowali najnowsze badania

Najnowsze badania naukowców opublikowane na łamach czasopisma "JAMA Cardiology" wykazały, że SARS-CoV-2, podobnie jak inne wirusy oddechowe może wpływać nie tylko na płuca zarażonych pacjentów, ale również na ich układ sercowo-naczyniowy. Co istotne, wirus może zaatakować serce i otaczające je mięśnie nawet w przypadku osób, u których nigdy nie zdiagnozowano problemów z centralnym narządem.

Lekarz dodaje, że choć uszkodzenie mięśnia sercowego może wystąpić u każdego zainfekowanego pacjenta, to ryzyko jest o wiele większe w przypadku osób, które od dawna cierpią na problemy związane z układem sercowo-naczyniowym.

Po zapoznaniu się z szeregiem badań dotyczących koronawirusa lekarze doszli do wniosku, że osoby z istniejącymi wadami serca są najbardziej narażone na rozwój ciężkiego przypadku COVID-19. Według badań chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, liczba przypadków śmiertelnych wśród osób, u których stwierdzono zarówno problemy z sercem, jak i obecność wirusa SARS-CoV-2 wyniosła 10,5 procent. Dane dotyczą okresu od 30 grudnia 2019 roku do 11 lutego 2020 r.

Koronawirus a choroby sercowe

Naukowcy twierdzą, że wirus rozprzestrzenia się do różnych narządów (w tym serca) z płuc, poprzez krew i limfę. Ponadto SARS-CoV-2 może wywołać w ciele stan zapalny, co również przyczyni się do choroby serca.