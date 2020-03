Koronawirus wykryty z odległości jednego metra? Chińska policja otrzymała specjalny sprzęt

Chiny dość dobrze poradziły sobie z pierwszą falą zachorowań na COVID-19. Nie oznacza to jednak, że tamtejsze służby mają zamiar zaprzestać restrykcyjnych działań w celu zwalczenia epidemii na terenie swojego kraju. Chińczycy wciąż zdają sobie sprawę z ogromnego niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą chociażby wizyty przyjezdnych, dlatego ani na moment nie zamierzają usypiać swojej czujności.

Do najczęstszych objawów zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 należą suchy kaszel, duszności, bóle głowy, osłabienie oraz gorączka. Temperatura ciała mieszkańców Chin mierzona jest przez tamtejsze służby na bieżąco. Pomiary odbywają się na lotniskach, ulicach i w różnego typu miejscach publicznych. Odpowiednia temperatura ciała do dziś stanowi tam warunek wejścia do większości sklepów. Jeśli jest ona podwyższona, badana osoba od razu zostaje kierowana na kwarantannę.