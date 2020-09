Koronawirus: Blisko 2 proc. dawców krwi Czerwonego Krzyża ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2

Badania Amerykańskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęły się na początku czerwca 2020, a teraz ich wyniki zostały opublikowane na łamach "Journal of the American Medical Association".

Przeciwciała koronawirusa

W okresie letnimi Czerwony Krzyż przetestował pod kątem występowania przeciwciał blisko milion próbek krwi. W momencie rozpoczęcia programu badań około 1,18 proc. oddających krew posiadało przeciwciała, a pod koniec sierpnia ten odsetek wśród dawców krwi wzrósł do 2,58 proc.

Weryfikacja liczby osób posiadających przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pozwala naukowcom oraz przedstawicielom służby zdrowia obserwować, jak rozprzestrzenia się wirus. Wiele osób z COVID-19 nie ma objawów lub nie może poddać się badaniom, gdy są chore. To wszystko sprawia, że przypadki zweryfikowane podczas regularnych testów nie przedstawiają pełnego obrazu pandemii.

Koronawirus: Badania krwi miały zachęcić dawców

Czerwony Krzyż oferując badania na obecność przeciwciała anty-SARS-CoV-2 miał na celu ustalenie, ile osób w USA było narażonych na wirusa. Dodatkowo organizacja miała nadzieję, że badania zachęcą większą liczbę osób do oddawania krwi, ponieważ liczba dawców spadła wiosną i latem z powodu obaw dotyczących COVID-19. Jak się okazało, był to dobry pomysł, ponieważ liczba dawców oddających krew po raz pierwszy wzrosła z 11 do 17 proc. po wprowadzeniu testów na przeciwciała.