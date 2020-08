Przeziębienie może pomóc w walce z COVID-19? Nowe badania zaskakują

- To może pomóc wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie wykazują łagodniejsze objawy choroby, podczas gdy inni poważnie chorują - wyjaśnił Alessandro Sette, współautor nowego badania. Ostrzegł jednak, że na razie są to jedynie przypuszczenia, które należy potwierdzić w kolejnych badaniach. Nie można zakładać, że pamięć immunologiczna faktycznie wpływa na wyniki pacjentów z COVID-19.

- Zaczynasz od pewnej przewagi - przewagi w wyścigu zbrojeń między wirusem, który chce się rozmnażać, a układem odpornościowym, który chce go wyeliminować - powiedział Sette w wywiadzie dla Business Insider. W przypadku braku reakcji krzyżowej ciało musi od nowa zbudować odporność, co może wpłynąć na to, jak szybko układ odpornościowy zareaguje na atakującego go wirusa.