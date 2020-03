Koronawirus i pacjent zero. Do pierwszego zakażenia COVID-19 mogło dojść wcześniej niż sądzono

Chińskie władze poinformowały, że pierwsze przypadki koronawirusa SARS-CoV-2 odnotowano w Wuhan w połowie grudnia. Zgodnie jednak z najnowszymi informacjami udostępnionymi przez rząd, pierwsze przypadki zakażenia mogły mieć miejsce znacznie wcześniej.

Jak wynika z dokumentów chińskiego rządu udostępnionych dziennikarzom "South China Morning Post" pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem mógł mieć miejsce jeszcze 17 listopada 2019 roku. 55-letni mieszkaniec chińskiej prowincji Hubei mógł być pacjentem zero.

Dopiero pod koniec grudnia władze zorientowały się, że mają doczynienia z epidemią nieznanego dotąd koronawirusa, co zostało potwierdzone oficjalnie w styczniu 2020 roku. Jak podają dziennikarze "South China Morning Post" przed 15 grudnia zanotowano 27 przypadków zachorowań, a do 20 grudnia chorych było już 60 osób.

Dane, do których dotarli dziennikarze nie zostały udostępnione na początku epidemii, co z pewnością utrudniało naukowcom z całego świata prace nad rozpoznaniem koronawirusa, sposobu, w jaki się rozprzestrzenia i co jest jego źródłem. Tym samym nie można wykluczyć, że choroba pojawiła się jeszcze przed 17 listopada.