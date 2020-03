Naukowcy bliscy odkrycia źródła koronawirusa? Mówią o "żenującym nieporozumieniu"

Naukowcy cały czas szukają źródła koronawirusa SARS-CoV-2. Głównym podejrzanym są łuskowce i pierwsze wyniki dawały obiecujące rezultaty, ale obecnie badacze mają wątpliwości, czy to właśnie te zwierzęta są przyczyną wybuchu epidemii.

Inne badania prowadzone przez międzynarodowe zespoły potwierdzają podobieństwo wirusów łuskowców i ludzi od 85,5 proc. do 92 proc. Zdaniem badaczy to zdecydowanie za mało, by bez cienia wątpliwości potwierdzić, że wirus przeniósł się z łuskowców na ludzi.

Jak dotąd najbardziej zbliżony do ludzkiego koronawirusa szczep został rozpoznany nietoperzy w chińskiej prowincji Yunnan. Koronawirus nietoperzy miał 96 proc. zbieżność genetyczną z tym, który atakuje ludzi. Jednak te same badania wskazują kluczowe różnice pomiędzy wirusami, co zmusza naukowców do odrzucenia teorii, by koronawirus przeszedł bezpośrednio z nietoperzy na ludzi. Być może jednak jest to ten sam wirus, który najpierw zmutował u pośredniego gospodarza.