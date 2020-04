Koronawirus i kolejne powikłania. Niepokojące obserwacje badaczy

Autorzy badani opublikowanego w "Radiology" są zdania, że to pierwszy przypadek, potwierdzający, że koronawirus SARS-CoV-2 może doprowadzić do poważnych uszkodzeń w mózgu. Na razie jest to tylko hipoteza, ponieważ badania nie udowodniły jednoznacznie racji naukowców. Jednak badacze mają podstawy, by zalecać badanie chorych na COVID-19 pod kątem ANE.