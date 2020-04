Niektóre objawy zarażenia koronawirusem są nietypowe. Oto, co o nich wiemy

Nietypowe objawy koronawirusa

Coraz częściej mówi się, że problemy trawienne, takie jak biegunka oraz nudności mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Są to pierwsze symptomy, które poprzedzają gorączkę, kaszel czy trudności w oddychaniu.

Łagodne symptomy

Czasami chorujący na COVID-19 skarżą się na dreszcze i bóle mięśni. Ale są to objawy, które można łączyć z wieloma chorobami, także z grypą. Według raportu WHO około 11 proc. badanych osób zakażonych SARS-CoV-2 miało dreszcze, a 14 proc. bóle mięśni. Dlatego mogą to być zarówno objawy COVID-19, jak i łagodnej infekcji. Podobnie bóle i zawroty głowy.