Koronawirus atakuje nie tylko ciało. Lekarze mówią o "bombie z opóźnionym zapłonem"

Specjaliści z ONZ apelują do rządów, by te podjęły działania, które umożliwią skorzystanie ze wsparcia psychologicznego każdej potrzebującej osobie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w ostatnim wystąpieniu zwrócił uwagę na ten problem:

- COVID-19 atakuje nie tylko nasze zdrowie, ale też potęguje cierpienie. To cierpienie często jest zaostrzane przez stygmatyzowanie i dyskryminowanie, co jest absolutnie niedopuszczalne.

Po ponad dwóch miesiącach w domu (i okazjonalnym wychodzeniem np. do sklepu), wiele osób powróci do pracy. Epidemia COVID-19 nie została w całości opanowana, a do opracowania skutecznej szczepionki potrzeba co najmniej roku. To wszystko potęguje poczucie niepokoju i strachu.