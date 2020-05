Szczepionka na koronawirusa w II fazie badań. Jest zgoda na testy

Firma Moderna poinformowała, że otrzymała zgodę od Agencji ds. Żywności i Leków, by rozpocząć II fazę badań klinicznych nad szczepionką przeciwko COVID-19. Będzie to pierwsza szczepionka, która przeszła do tej fazy badań.

Już wkrótce rozpocznie się II faza testów szczepionki na COVID-19 (East News)