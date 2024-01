Korea Północna pokazała nowe drony. To ewidentne podróbki

Krótkie nagranie ma stanowić dowód na to, że Saetbyol-4 oraz Saetbyol-9 nie są makietami, ale prawdziwymi dronami. Pojawia się jednak wiele głosów, że jest to dowód wyłącznie na fakt, że potrafią wzbić się w powietrzne i rejestrować obraz. Trudno wyciągać z takiego materiału daleko idące wnioski dotyczące tego, jak Saetbyol-4 oraz Saetbyol-9 wypadają na tle amerykańskich pierwowzorów.

Saetbyol-4 z napędem odrzutowym został przedstawiony jako "dron zwiadowczy", co odpowiada charakterystyce RQ-4 Global Hawk. Amerykańska maszyna jest przystosowana do prowadzenia rozpoznania powietrznego nieprzerwanie przez nawet 24 godziny. Osiąga prędkość do 650 km/h i pułap do 20 km.

Saetbyol-9 to z kolei, przynajmniej zdaniem północnokoreańskich konstruktorów, "wielozadaniowy dron szturmowy". Najprawdopodobniej napędzany śmigłami. To również opis pasujący do odpowiednika produkowanego w Stanach Zjednoczonych. MQ-9 Reaper, bo o niego chodzi, jest wyposażony w silnik turbośmigłowy Honeywell TP-331-10T o mocy ponad 900 KM, który zapewnia prędkość do 480 km/h. MQ-9 Reaper może przy tym operować na pułapie do 15 km i przenosić wyposażenie bądź uzbrojenie na siedmiu wbudowanych pylonach. To dron, którego rynkowa wartość sięga kilkudziesięciu mln dolarów.