Odrzutowy Shahed-238 nad Ukrainą

Każdy otrzymał jednak mały silnik turboodrzutowy model 896 (Toloue-10) w miejsce silnika tłokowego Mado MD-550 (który może być kopią niemieckiego Limbach L550E; jest to 4-cylindrowy, 2-suwowy, chłodzony powietrzem, silnik spalinowy o mocy 50 KM, produkowany przez chińską spółkę Wofei Technology (Shenzhen) Co., Ltd.). Według relacji strony ukraińskiej, nowa amunicja krążąca może poruszać się z prędkością przelotową szacowaną na ponad 500 km/h (dla porównania Shahed-136 rozwija ok. 185 km/h). Według relacji Wiesti, Shahed-238 lata 3 razy szybciej, a więc około 555 km/h.