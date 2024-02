Opóźnienie F‑16 dla Ukrainy. Maszyny z Danii dotrą później

Z innych krajów przychodzą trochę lepsze wieści. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem w 2023 r. holenderski rząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem pierwszej partii – liczącej osiemnaście maszyn – do eksportu nad Dniepr. Tu jednak również przed dostawą samolotów konieczne jest spełnienie szeregu warunków sprowadzających się do tego, że Ukraina musi dysponować odpowiednią infrastrukturą i wyszkolonym personelem.

Niedawno Norwegia zadeklarowała oddelegowanie do duńskiej bazy lotniczej Skrydstrup dwóch Fighting Falconów wraz z dziesięciorgiem instruktorów, gdzie będą uczestniczyć w procesie szkolenia ukraińskiego personelu. W proces szkolenia włączyła się także Belgia. Tamtejszy Luchtcomponent wyśle do Danii aż 50-osobowy kontyngent instruktorski (wraz z dwoma F-16B), ale stanie się to dopiero w marcu. Belgowie spędzą tam dwie tury po osiem tygodni. Także Francja zobowiązała się włączyć w proces szkolenia lotników (na etapie podstawowym, gdyż oczywiście Armée de l’Air et de l’Espace nie posiada F-16).