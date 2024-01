Kometa 62P/Tsuchinshan coraz bliżej Ziemi. Kiedy należy jej wypatrywać?

Według serwisu In The Sky kometa 62P/Tsuchinshan nad centralną Polską pojawi się ok. godziny 23:06. Należy jej wypatrywać nad wschodnim horyzontem. Kometa osiągnie najwyższy punkt na niebie o 3:35 i zniknie ok. godziny 5:54. 62P/Tsuchinshan jest często nazywana kometą "lornetkową". Wiąże się to z tym, że można ją obserwować przez lornetkę. Obiekt pod koniec stycznia będzie miał jasność ok. 9,5 mag, co w praktyce oznacza, że powinniśmy uzbroić się w lornetkę o obiektywie 40-50 mm.