Rogata kometa to jednak dziwak. Niespodziewanie zgubiła rytm

Po wielu miesiącach bacznych obserwacji komety 12P, astronomowie pozwolili sobie na prognozy jej wybuchów. Erupcji, rozrywającej ją na części i dodających jej rogów, mieliśmy spodziewać się co 15 dni. W momencie, kiedy opublikowano te przewidywania, kometa zmieniła zwyczaje.

"Od 14 grudnia nie było żadnych znaczących wybuchów. Zbliżamy się do 30 dni bez erupcji"

Sytuację obrazuje grafika zaprezentowana przez serwis Spaceweather. Wykres przedstawia rozkład erupcji komety 12P na przestrzeni minionych tygodni. Moment, w któym nie doszło do prognozowanego wybuchu, został na nim oznaczony czerwoną strzałką.

To nienajlepsze wiadomości. Kometa 12P niekoniecznie zaprzestała wybuchów i w rogatej formie mamy szanse ją jeszcze ujrzeć. Jej podróż przez Układ Słoneczny nadal trwa, a najbliżej Ziemi zobaczymy ją dopiero wiosną. Rozczarowujące jest jednak, że od 200 lat nie naukowcy nie są w stanie ustalić dlaczego wybucha.

Obecność komety 12 P w Układzie Słonecznym po raz pierwszy zauważył astronom Jean-Louis Pons w 1812 roku. Ponowie zwróciła ona uwagę naukowców w 1883 roku. Od tego momentu wiemy, że jest to kometa, którą należy klasyfikować jako okresową: odwiedza ona Układ Słoneczny co 71 lat. Pod tym względem można na nią liczyć, ale nadal niezrozumiałe jest dlaczego jej podróż to seria licznych katastrof.