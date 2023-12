Aż dwa deszcze meteorów w tym tygodniu. Jeden po raz pierwszy

Obserwacje deszczu meteorów najwygodniejsze są w...? Oczywiście w wakacje, gdy w ich pełni, około 12-13 sierpnia, mamy maksimum Perseid. To często najbardziej aktywny rój meteorów w ciągu roku, ale to Geminidy zasługują na miano najbardziej atrakcyjnego i oryginalnego.

Geminidy. Meteory, które wzięły się z asteroidy, a nie komety

Faktem jest, że zjawisko meteoru (śladu, jaki pozostawia przelatujący przez atmosferę fragment materii), może wywołać obiekt z niczym nie związany. Może to być całkowicie przypadkowe zjawisko. Jednakże gdy mowa o deszczach meteorów w sensie jaki dla nas jest najpopularniejszy, to mowa o obiektach, których źródłem są komety.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Te w ciągu swojego ruchu orbitalnego, zbliżając się do Słońca, wyrzucają w przestrzeń swoje fragmenty, które potem krążą wokół Słońca po podobnej do komety orbicie. Gdy ta orbita przecina orbitę Ziemi i na dodatek skupisko niegdyś wyrzuconej z komety materii akurat znajdzie się na drodze naszej planety, mamy wspomniany deszcz meteorów. Meteoroidy (tak nazywamy mniejsze niż asteroidy drobiny materii przemierzające kosmos) wpadają w ziemską atmosferę, rozpadają się i spalają w niej, a my podziwiamy krótkotrwałe smugi na niebie, których dojrzenie zwyczajowo przynosi szczęście.

Wyobrażenie asteroidy 3200 Phaeton i wydobywających sie z niej obłoków sodu. © Licencjodawca | NASA

Na potężną dawkę szczęścia mamy okazję pod koniec roku w dniach 13-14 grudnia, gdy Ziemia przecina tor meteoroidów odpowiadający za powstawanie deszczu Geminidy. Jednak w tym przypadku źródłem tych obiektów nie jest kometa, a asteroida 3200 Phaeton. Z początku wydaje się to nielogiczne, bo komety w pobliżu Słońca odparowują i uwalniają fragmenty tworzących je skał, a asteroidy wydają się być na wpływ promieniowania słonecznego odporne.

Orbita asteroidy 3200 Phaeton. Pełen obieg wokół Słońca trwa 1,4 roku. © Licencjodawca | JPL-Caltech, NASA

Wiemy dziś, że Phaeton zbudowany jest tak, że ciepło Słońca pozwala na jego odparowywanie, ale masa strumienia materii tworzącej Geminidy jest porównywalna, a nawet większa niż masa Phaetona. To zagadnienie stanowiło zagadkę, ale dzięki obserwacjom sondy Parker Solar Probe, która bada Słońce z bliska, ale i jego okolice, udało się stworzyć wiarygodną hipotezę. Geminidy powstały w wyniku gwałtownego zjawiska, być może rozpadu obiektu, około 2000 lat temu.

Kiedy najlepiej obserwować deszcz meteorów Geminidy i jak to robić?

Warto zauważyć, że nie tylko noc z 13 na 14 grudnia, ale i kolejne aż do gwiazdki, mogą obfitować z meteory. To istotne, bo zimowa aura nam nie sprzyja i trzeba polować nie tylko na meteory, ale i noc z dobrą pogodą. Geminidy nadlatują z kierunku gwiazdozbioru Bliźniąt, który na niebie widać nieco na lewo i powyżej gwiazdozbioru Oriona. Tę charakterystyczną konstelację łatwo odnaleźć w grudniu w kierunku południowym, a potem trzeba odszukać znajdujące się blisko siebie dwie jasne gwiazdy - Kastora i Polluxa, czyli wspomniane mityczne bliźnięta.

Radiant Geminidów (oznaczony czerwoną kropką) na niebie około północy. © Licencjodawca | Stellarium

Wzrok należy kierować jednak nie w stronę tej konstelacji, a dookoła. I najlepiej nie wodzić wzrokiem, a starać się koncentrować na wybranym fragmencie nieba. Ponieważ mamy okres zimowy, to trzeba przygotować się na chłodną noc. Bliźnięta wschodzą dopiero około godziny 17:30, najwyżej na niebie są około północy. Księżyc w najbliższych dniach będzie bliski nowiu więc warunki astronomiczne do obserwacji są idealne.

Czym wyróżniają się Geminidy?

Listopadowe Leonidy opisywaliśmy jako meteory bardzo szybkie, natomiast Geminidy wlatują w atmosferę Ziemi z dwa razy mniejszą prędkością, około 35 km. Mogą stworzyć deszcz obfitszy niż osławione letnie Perseidy, ale przede wszystkim są bardzo różnorodne.

Deszcz Geminidów w 2010 roku. Widoczne liczne zjawiska na długiej ekspozycji. © Licencjodawca | NASA

Najbardziej charakterystyczne są meteory o odcieniu żółtym, ale wśród Geminid mogą pojawić się także obiekty o innej barwie. Geminidy to meteory albo słabe, albo jasne, długo przemierzające niebo, które często mogą stać się także bolidami. Typowych z perspektywy obserwatora, średniej jasności meteorów w deszczu Geminidów jest niewiele. Obecnie mamy szczęście doświadczać silnych deszczów Geminidów. Gdy zaobserwowano je po raz pierwszy w XIX wieku, było to przeciętny rój, o aktywności nie przekraczającej 10 do 20 zjawisk na godzinę. Co najmniej 6 -7 razy mniejszej niż obecnie.

A przed Geminidami niespodzianka. Deszcz Lambda-Skulptorydów

We wtorek 12 grudnia na niebie może pojawić się po raz pierwszy deszcz meteorów, które pochodzą od komety 46P/Wirtanen. To kometa krótkookresowa i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo jeden obieg wokół Słońca zajmuje jej tylko 5,4 roku.

Wskazywać mogłoby to na łatwość częstych obserwacji Lambda-Skulptorydów, metorów, które można by nazwać tak od kierunku, z którego nadlecą, czyli okolic gwiazdy w konstelacji Rzeźbiarza. Tylko, że takich obserwacji nie udało się jak dotąd wykonać. Żadnego takiego deszczu meteorów, odkąd regularnie obserwujemy niebo i notujemy obserwacje.

Kometa 46P/Wirtanen. Potencjalne źródło nowego deszczu meteorów. © Licencjodawca | Domen Publiczna

Tegoroczne zjawisko może być pierwszym w historii napotkaniem przez Ziemię materii na orbicie komety 46P/Wirtanen, który zaowocuje obserwowanymi zjawiskami meteorów. Astronomowie sądzą, że Ziemia już wcześniej napotykała wspomnianą materię komety, ale było to w na tyle niekorzystnych warunkach, że nie nikt nie zanotował wcześniej takiego roju.

Dla obserwatorów z Polski mamy jednak nie najlepszą wiadomość. Ten pierwszy deszcz Lamdba-Skulptorydów (to wciąż nazwa sugerowana, a nie uznana oficjalnie), będzie miał maksimum w ciągu dnia, pomiędzy godziną 9 a 13:30. Na dodatek gwiazdozbiór Rzeźbiarza to obiekt nieba południowego, widoczny w grudniu z Polski tylko około godziny 18 tuż nad południowym horyzontem, więc nam pozostaje obejść się smakiem i szykowaniem na obserwacje Geminidów.

Karol Żebruń - dziennikarz Wirtualnej Polski