Kolejny śmiercionośny system Rosji spisany na straty. Ukraińcy sięgnęli po HIMARS-y

O zniszczeniu rosyjskiej armaty samobieżnej kal. 203 mm. 2S7 Pion donosi ukraiński serwis Defence Express. Jak zaznacza, "jest to największa artyleria pancerna w rosyjskim arsenale", nazywana często "radzieckim działem atomowym". Do dziś 2S7 Pion, który opracowano w latach 80. XX wieku, uważany jest za jedno z najpotężniejszych dział na świecie. Może przenosić do czterech pocisków nuklearnych kal. 203 mm i zadawać przeciwnikowi dotkliwe ciosy z dużej odległości. Zasięg 2S7 Pion szacuje się nawet na 50 km.

M142 HIMARS wystrzeliwuje te same rakiety co M270 MLRS, ale posiada o połowę mniejszą wyrzutnię. Przykładowo może obsługiwać standardowe rakiety MLRS kal. 227 mm, nowoczesną amunicję kierowaną GMLRS czy pociski rakietowe z subamunicją kasetową. HIMARS jest również przystosowany do wystrzelenia pocisków taktycznych MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System), czyli broni precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km.