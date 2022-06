Ukraińcy pokazali nagranie. Pilot Su-25 w akcji [WIDEO]

Dokonania ukraińskich pilotów podczas wojny w Ukrainie bez wątpienia zasługują na pochwałę. Ukraińcy pomimo mniejszych zasobów sprzętowych niż Rosjanie, wciąż nie pozwalają tym drugim przejąć przewagi nad swoim niebem. Po nagraniach przedstawiających rzekomego " Ducha Kijowa ", czyli domniemanego asa myśliwskiego, który latał MiGiem-29 i bronił Kijowa, do sieci trafiły nagrania pokazujące pilota Su-25. To zupełnie inna maszyna, ale materiał też zasługuje na uwagę.

Jak zaznacza "Ukraine Weapons Tracker" (profil na Twitterze tworzony przez ekspertów analizujących rosyjski i ukraiński sprzęt wojskowy użyty podczas wojny) na nagraniu widać nowe malowanie Su-25. To prawdopodobnie oznacza, że samolot szturmowy może być jedną z tych jednostek, które do tej pory zalegały w magazynach i wymagały naprawy. Uwagę zwracają również potężne niekierowane pociski S-25 kalibru 340 mm.

Su-25 (w kodzie NATO Frogfoot) to jednomiejscowy samolot szturmowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Suchoja. Został opracowany jako samolot bezpośredniego wsparcia pola walki. Su-25 oblatano w lutym 1975 r., a jego masowa produkcja ruszyła w 1980 r. Maszyna ma długość - 15,53 m, rozpiętość skrzydeł - 14,36 m, wysokość - 4,80 m. Wyposażono ją w dwa silniki turboodrzutowe R-95Sz o mocy 44,18 kN. Su-25 może wznosić się z prędkością 58 m/s, a jego maksymalna prędkość wynosi 950 km/h.

Samolot ma dziesięć pylonów do przenoszenia uzbrojenia o łącznej masie 4340 kg. Mogą to być m.in. pociski -powietrze oraz powietrze-ziemia np. Ch-23, Ch-25ML, R-3S czy R-60. Maszynę można doposażyć w dodatkowe zasobniki, w tym zasobniki do przenoszenia wspomnianych niekierowanych pocisków S-25 kalibru 340 mm.