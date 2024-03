Kolejny Abrams trafiony w Ukrainie. Czołg stanął w płomieniach

Eksperci z tzw. białego wywiadu prowadzący kanał OSINTdefender na Twitterze zwracają uwagę, że zniszczony Abrams należał do ukraińskiej 47. Brygady Zmechanizowanej, do której trafiły te czołgi. Już wcześniej jednostka straciła trzy Abramsy oraz dwa bazujące na nich pojazdy inżynieryjne M1150. Rosjanie do ostatniego ataku na amerykańską maszynę mieli użyć kilku kierowanych pocisków przeciwpancernych, które doprowadziły do poważnych zniszczeń i pożaru czołgu. Do sieci trafiło nawet nagranie pokazujące moment uderzenia (można je zobaczyć poniżej).