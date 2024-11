Kindżał poleciał w stronę Ukrainy. Rosja użyła broni hipersonicznej

Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy podają, że rankiem 21 listopada rosyjskie wojsko zaatakowało miasto Dniepr rakietami różnego typu – podaje ukraińska agencja Unian. Rosja miała wystrzelić z obwodu astrachańskiego międzykontynentalny pocisk balistyczny, jednak nie można zweryfikować, jakiego rodzaju była to broń i czy faktycznie została użyta. Poza tym Moskwa uderzyła siedmioma rakietami Ch-101 oraz jednym pociskiem hipersonicznym Ch-47M2 Kindżał.

Hipersoniczny Kindżał

Ten ostatni jest wystrzeliwany z samolotów MiG-31K – kiedy więc maszyny startują, Ukraińcy ogłaszają alarm. Wynika to przede wszystkim ze specyfikacji Kindżała. O ile przechwycenie Ch-101 nie stanowi problemu dla ukraińskich systemów przeciwlotniczych, o tyle Ch-47M2 jest obecnie jedną z groźniejszych broni w rosyjskim arsenale (używaną zresztą dość regularnie).

Rakieta Ch-47M2 Kindżał charakteryzuje się imponującymi parametrami. Jest to pocisk o długości około 7 m, średnicy 1 m i masie sięgającej 4,5 t. Ma rozwijać prędkość do 10 Ma, jednak bardziej realistyczne oceny wskazują na ok. 8 Ma, czyli ok. 9800 km/h.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zdolność do manewrowania w trakcie lotu

Jednym z kluczowych atutów tej rakiety jest jej zdolność do zwinnych i skomplikowanych manewrów podczas lotu, co znacząco utrudnia jej zestrzelenie. Dzięki możliwości omijania zagrożeń w każdej fazie lotu, zalicza się do najbardziej mobilnych hipersonicznych broni obecnie dostępnych.

Kindżał, pomimo że szczegóły jego systemów naprowadzania są owiane tajemnicą, jest znany z zastosowania zaawansowanych technologii umożliwiających celne trafienie. To połączenie zawrotnych prędkości i zwrotności znacząco podnosi jego skuteczność.

Porównując Ch-47M2 Kindżał do innych pocisków, takich jak Ch-101, można stwierdzić, że wyróżnia się on nie tylko większą prędkością, ale i manewrowością. W przypadku gdy Ch-101 osiąga jedynie około 1 tys. km/h, Kindżał przekracza 9,8 tys. km/h, co czyni go wysoce trudnym celem do przechwycenia przez systemy przeciwrakietowe.

Zobacz także Studnia bez dna? Rosji nie kończą się rakiety

Liczebność i problemy Kindżałów

Nie wiadomo, ile dokładnie Federacja Rosyjska ma zgromadzonych Kindżałów. Szacunki z końca września 2024 r. zakładały jednak, że wówczas w rosyjskich magazynach znajdowało się ok. 55 rakiet tego typu. Ich produkcję natomiast określa się na od dwóch do sześciu egzemplarzy miesięcznie.

Warto jednak dodać, że rakiety Kindżał, choć rozwijają wysokie prędkości i charakteryzują się dużą manewrowością, w przeszłości kilkukrotnie mierzyły się z problemami. W samym 2024 r. pocisk spadał, nie wybuchając, co sugerowało obecność wad lub niepożądanych cech konstrukcyjnych.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski