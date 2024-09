Studnia bez dna? Rosji nie kończą się rakiety

Jak twierdzi Forbes, powołując się na źródło w jednej ze struktur wywiadowczych, tempo produkcji rakiet w Rosji wynosi obecnie od 42 do 56 rakiet balistycznych oraz 90-115 rakiet manewrujących dalekiego zasięgu. Oznacza to, że w skali miesiąca Rosjanie są zdolni do wyprodukowania ponad 170 pocisków , których mogą użyć w masowych ostrzałach Ukrainy.

Wspomniane tempo produkcji pozostaje nie bez znaczenia w kontekście taktyki stosowanej przez Rosjan. Polega ona na tym, iż wojska gromadzą przez ok. 2-3 miesiące rakiety, aby wykorzystać wszystkie zapasy do jednego ataku.

Spośród wszystkich rakiet, które Forbes wylicza w swojej publikacji, na największą uwagę zasługują wspomniane Iskandery oraz Kalibry. Pierwsze z nich występują w kilku wariantach, z których najbardziej rozpowszechnionym jest Iskander-M, ważący ok. 5 t. Zasięg tego pocisku wynosi ok. 500 km podczas ostrzału. Istotnym wskaźnikiem skuteczności tej broni jest jej maksymalna prędkość, która czyni Iskandera trudnym do zestrzelenia. Po wystrzeleniu, pocisk osiąga prędkość 7 Ma, czyli ok. 8600 km/h. Amunicja o długości ponad 7 m trafia w cel z dużą precyzją – celność, wyrażana w mierze CEP, wynosi tutaj 30 m.