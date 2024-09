Iran potwierdził pogłoski. Dostawy już trwają

Ok, rozumiem

Jak podaje portal Militarny, Ardestani poinformował o wysyłce irańskiej broni do Rosji w rozmowie z gazetą "Didban Iran". Jak czytamy, zdaniem irańskiego polityka prowadzenie barteru z Rosją jest niezbędne, aby "zaspokoić potrzeby importu, w tym m.in. soi i pszenicy".

"Nie może być gorzej niż obecnie"

– Część wymiany polega na wysłaniu rakiet, a druga na wysłaniu wojskowych dronów do Rosji – mówił urzędnik z Iranu. Ardestani odpowiedział też na pytanie, czy jego zdaniem wysyłka rakiet balistycznych do Rosji nie doprowadzi do dalszych sankcji wobec Iranu. Jego zdaniem "nie może być gorzej niż obecnie".

Przypomnijmy, że doniesienia dotyczące przekazania rakiet z Iranu do Rosji pojawiały się już przynajmniej od kilku tygodni. Teheran w ostatnim czasie miał poszukiwać w Rosji systemów obrony powietrznej S-400, aby zwiększyć swój potencjał obronny. Jednocześnie sekretarz rady bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu spotkał się w Teheranie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem, gdzie rozmawiał o pogłębieniu partnerstwa obu państw.

Niedługo później anonimowi informatorzy podawali, że Iran przygotowuje się do wysyłki rakiet Fath-360, jednocześnie szkoląc na swoim terytorium żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Wkrótce po tym amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na chcących zachować anonimowość wysokich rangą urzędników z USA i Europy, przekazał, że wysyłka broni z Iranu i Rosji już się rozpoczęła. Teraz potwierdza to irański polityk.

Wystrzał pocisku Fath-360. © Wikimedia Commons

Pociski Fath-360

W kontekście broni, którą Iran ma już przekazywać Rosji, najprawdopodobniej mowa o pociskach Fath-360. To broń, która charakteryzuje się długością około 5,2 m i średnicą nieco poniżej 0,4 m. Masa tego pocisku wynosi ok. 800 kg. Dzięki zdolności rażenia celów oddalonych o 120 km od miejsca wystrzelenia, rakieta ta jest uważana za bardzo skuteczną. Wyposażenie w systemy naprowadzania satelitarnego GNSS i GLONASS oraz inercyjnej nawigacji zapewnia natomiast dużą precyzję uderzeń. Przy kontakcie z celem rakieta osiąga prędkość nawet 4 Ma, co sprawia, że jest wyjątkowo niebezpiecznym narzędziem w operacjach wojskowych.

Fath-360 to nie tylko pojedynczy pocisk balistyczny, ale również element zaawansowanego systemu uzbrojenia. Zastosowane technologie, w tym precyzyjne naprowadzanie satelitarne, oraz zdolność do osiągania prędkości 4 Ma, znacznie utrudniają przeciwdziałanie rakiecie przez systemy obrony. Dodatkowo duża masa głowicy bojowej powoduje znaczące zniszczenia po trafieniu.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski