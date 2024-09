Zdjęcia odsłoniły prawdę. Tak Iran wspiera Rosję

Iran miał w tym czasie poszukiwać w Rosji systemów obrony powietrznej S-400, a jednocześnie trwały rozmowy o potencjalnym przekazaniu do Rosji cennych dla tamtejszego wojska rakiet. Kolejne dywagacje o możliwości udzielenia wsparcia przez Iran pojawiły się, kiedy amerykański dziennik "The Wall Street Journal przekazał, że wysyłka broni do Rosji już się rozpoczęła. Niedługo później potwierdził to irański polityk.