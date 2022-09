Chiny znowu to zrobiły. Tajemniczy Zhongxing-1E na orbicie

We wtorek, 13 września z kosmodromu Wenchang na wyspie Hainan na pokładzie rakiety Long March 7A Chiny wyniosły na geosynchroniczną orbitę transferową satelitę Zhongxing-1E, który według ekspertów jest wojskowym satelitą komunikacyjnym. To kolejny taki start w ostatnim czasie. Nie tak dawno donosiliśmy o wystrzeleniu w kosmos satelity Yaogan 33 , o którym podobnie jak i o Zhongxing-1E niewiele wiadomo.

Według chińskich mediów państwowych Zhongxing-1E to satelita telekomunikacyjny oferujący "wysokiej jakości usługi transmisji głosu, danych, radia i telewizji". Państwo Środka nie zdradza jednak zbyt wielu informacji na temat specyfiki urządzenia, nie pokazało również jego zdjęć, co zdaniem serwisu Space News sugeruje, że seria satelitów Zhongxing-1 może służyć do celów wojskowych (poprzedni satelita z serii, Zhongxing-1D, został wystrzelony w listopadzie 2021 r.).