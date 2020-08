Katastrofa ekologiczna. Martwe delfiny na plaży na Mauritiusie. "To gorsze niż koszmar"

Do katastrofy ekologicznej na Mauritiusie doszło 25 lipca 2020 roku. Japoński masowiec MV Wakashio płynący z Chin do Brazylii uderzył w tamtejszą rafę koralową, wskutek czego doszło do wycieku ropy naftowej do Oceanu Indyjskiego. - Ludzie zdali sobie sprawę z faktu, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Musimy chronić naszą faunę i florę - mówił po tragedii lokalny aktywista ekologiczny Ashok Suborn.