Katastrofa ekologiczna na Mauritiusie. Ropa naftowa zalewa piękne plaże

Katastrofa ekologiczna na Mauritiusie - jednej z najpiękniejszej wysp na świecie, położonej około 900 kilometrów na wschód od Madagaskaru. 25 lipca japoński tankowiec MV Wakashio uderzył w tamtejszą rafę koralową, wskutek czego doszło do wycieku ropy naftowej do Oceanu Indyjskiego. Dotychczas do wody przedostało się 1 000 ton paliwa.