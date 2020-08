Katastrofa ekologiczna na Mauritiusie. Obrońcy środowiska nie chcą zatopienia masowca

Do katastrofy ekologicznej na Mauritiusie doszło 25 lipca 2020 roku, gdy japoński masowiec MV Wakashio uderzył w tamtejszą rafę koralową, wskutek czego doszło do wycieku ropy naftowej do Oceanu Indyjskiego .

Statek płynął z Chin do Brazylii. Wiózł 4290 ton oleju opałowego, 228 ton oleju napędowego oraz 99 ton smarów. Po uderzeniu w rafę, załogę ewakuowano, jednak w kadłubie statku pojawiły się pęknięcia, przez co doszło do wycieku ropy. 15 sierpnia masowiec przełamał się na pół, przez co wyciekło z niego do około 2200 ton paliwa. W zahamowanie rozprzestrzeniania się ropy naftowej zaangażowało się wielu mieszkańców i wolontariuszy. - Ludzie zdali sobie sprawę z faktu, że muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Musimy chronić naszą faunę i florę - mówił przed kilkoma dniami lokalny aktywista ekologiczny Ashok Suborn.