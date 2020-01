Katastrofa Boeinga 737 w Iranie. Ekspert: Nagranie wideo jeszcze niczego nie przesądza

- Śledztwo powinno być prowadzone dwutorowo: pod kątem wybuchu rakiety i awarii poszycia - mówi w rozmowie z WP Tech ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. W sieci pojawiło się nagranie z momentu zapalenia się samolotu Boeing 737, do którego doszło w Iranie.

Do katastrofy nad Iranem doszło w środę – Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się niedługo po starcie z lotniska w Teheranie.

W katastrofie zginęło 176 osób. Dość szybko okazało się, że choć czarne skrzynki przetrwały, to trudno będzie dociec przyczyn wypadku, bo Iran nie zamierza ich oddać.

- W takich sytuacjach zawsze na miejscu pojawia się zespół z komisji ds. badań katastrof lotniczych oraz prokurator, który jest podległy szefowi tego zespołu. Szef może poprosić prokuratora o zabezpieczenie wszelkich danych - radiowych, radiotelegraficznych itd., a prokurator musi to zrobić zgodnie z przepisami kraju, w którym doszło do katastrofy – tłumaczy Grzegorz Brychczyński.

Analogicznie jest z katastrofami samolotów wojskowych, ale wtedy działania podejmuje prokurator wojskowy. Jednak też jest zależny od szefa zespołu badawczego. Zespół i komisja badawcza powinny być niezależne od władz kraju, rządu czy jakiegokolwiek ministerstwa. To międzynarodowe standardy.

Czy tak jest i w Iranie? - Mam nadzieję - wzdycha Brychczyński. - Oby tamtejsi eksperci także wychodzili z założenia, że przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo. Z drugiej strony te czarne skrzynki są problemem – Iran ich nie odda, bo przecież Boeing to amerykański samolot, a oni mają Amerykę za diabła.

W czwartek wieczorem w sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje moment zapalenia się samolotu. Według premiera Kanady Justina Trudeau dowodzi ono teorii, jakoby samolot został zestrzelony. Grzegorz Brychczyński jest jednak innego zdania. Nie da się według niego natychmiast ustalić przyczyny katastrofy. - Na to trzeba tygodni, ba - miesięcy - podkreśla.

- Z jednej strony to mogła być awaria poszycia. Jeśli - jak widać na zdjęciach - wystrzeliły turbiny i przebiły silnik, to tam jest temperatura 1300 st. Celsjusza. Wtedy wszystko zaczyna się palić momentalnie. To ogromna siła i temperatura. Na zdjęciach widać podziurawione poszycie samolotu. Dokładnie tak zadziałałyby połamane turbiny - dziurawiąc poszycie.