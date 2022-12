Bayraktary z Ukrainy. Wiadomo, kiedy ruszy produkcja

Bayraktar TB2 to jeden z flagowych produktów tureckiej firmy Baykar Makina. Wojna w Ukrainie zwróciła na niego oczy całego świata, co bez wątpienia ma związek ze skutecznością i możliwościami bezzałgowca. Jest on dronem rozpoznawczo-bojowym klasy MALE (ang. Medium-Altitude Long-Endurance), o którym często mówi się, że jest postrachem Rosjan. Przy jego użyciu Ukraińcy zniszczyli wiele sztuk cennego sprzętu wojskowego rosyjskiej armii.

Dron Bayraktar TB2 ma masę startową 650 kg, długość 6,5 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 12 m. Jak informuje producent, maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością 220 km/h, a jej prędkość przelotowa to około 130 km/h. Bayraktar TB2 może latać przez blisko 27 godzin bez przerwy. Jego zasięg szacuje się na 150 km. Pułap praktyczny dla tego drona to 5,5 km, a maksymalny nawet 8,2 km. Właśnie te cechy sprawiają, że jest on bardzo dobrym narzędziem do atakowania pozycji wroga.