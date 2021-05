Jesteś po pierwszej dawce szczepionki na COVID-19? Dane mówią o skuteczności ochrony

Według Evansa trudno ustalić dane dotyczące szczepionki AstraZeneca, ze względu na dużą liczbę realizowanych badań oraz wykorzystywanie w nich odmiennych metod badawczych. Z analiz, które ukazały się na łamach czasopisma naukowego "The Lancet" 19 lutego br. wynikało, że jedna dawka AstraZeneca dawała 76 proc. skuteczność w ochronie przed objawami COVID-19 przez co najmniej 90 dni i 100 proc. ochronę przed możliwością hospitalizacji. Ekspert uważa, że skuteczność pojedynczej dawki szczepionki AstraZeneca najprawdopodobniej wynosi co najmniej 70 proc.