Amerykański wywiad z zaskakującą teorią o COVID-19. Pojawia się wątek wycieku wirusa z laboratorium w Wuhan

Dziennikarze "The Wall Street Journal" powołują się na informacje zawarte w raporcie wywiadu USA. Szczegóły raportu wykraczają poza arkusz informacyjny Departamentu Stanu, wydany w ostatnich dniach administracji Donalda Trumpa. W arkuszu stwierdzono, że kilku badaczy z laboratorium Wuhan Institute of Virology, czyli centrum badań nad koronawirusami i innymi patogenami, zachorowało jesienią 2019 roku. Mieli oni wykazywać objawy pasujące zarówno do COVID-19, jak i sezonowych chorób takich jak grypa. Urzędnicy znający treść raportu mają nie być zgodni co do wagi przedstawionych w nim dowodów.